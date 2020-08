Maailm Politseinikult kuuli saanud mees jäi halvatuks, tulistamisest alguse saanud mässudes hukkus kaks inimest Greete Kõrvits , täna, 18:12 Jaga: M

Jacob Blake'i selfi sugulasega. Mees on nelja lapse isa, tema kolm poega nägid tema tulistamist ka pealt. Foto: Adria-Joi Watkins via AP/Scanpix

Wisconsini osariigis asuv ligi 100 000 elanikuga Kenosha linn on juba mitmendat päeva leekides. Pühapäeval tulistas politseinik relvitut meest tolle laste nähes otse selga. Väidetavalt oli mees läinud appi koduvägivalla ohvrile. Intsidendist said alguse meeleavaldused, mis praeguseks on kontrolli alt väljunud.