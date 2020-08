KUUENDA PÕLVKONNA KOOLMEISTER! Indrek Tarand hakkab tegutsema õpetajana: „Eks ma ikka natukene kardan.“ 

Tarand hakkab oma kogemusi ja teadmisi jagama Läänemaa põhjarannikul Nõva põhikoolis. „Võtame õnnitlused heameelega vastu. Tore, kui keegi paneb väikseid koole tähele,“ kõlasid endise poliitiku esmased sõnad, kui ajakirjanik helistas. Tarand on kindel, et teadmiste juurutamisel tal probleem ei tule: „Mul on õpetaja haridus Tartu ülikoolist, olen pedagoogilise haru lõpetanud. Olen kuuenda põlvkonna koolmeister, aga esimene, kes õpetaja koolis pole eriti töötanud.“