KAUG-IDA PROTESTID: unise ääremaa elanikud ärkasid pärast populaarse kuberneri vahistamist 

Vene president Vladimir Putin on sattunud seisu, kus ta peab jälgima rahutusi nii suurriigi lääne- kui ka idapiiril. Pärast 9. augusti Valgevene presidendivalimisi puhkenud meeleavaldused viisid Venemaa tähelepanu samal ajal Kaug-Idas toimuvatelt protestidelt ilmselgelt kõrvale, ent see ei tähenda, et Habarovski krai elanikud oleks oma eemärgist kõrvale kaldunud. Laupäeval astuvad ilmselt taas tuhanded inimesed oma kodudest välja, et Kremlit kritiseerida ja vahistatud kuberneri toetada.