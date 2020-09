Ilusüste proovinud naine: mulle ei meeldinud enda peegelpilt, aga nüüd olen tõeliselt rahul! 

Nüüdseks on möödunud süstimisest aasta ning silmaümbruse kortsud on tagasi. „Olen küll hoolega käinud kosmeetiku juures, aga kahjuks kortsud vähenenud ei ole. Tunnen, et vajan uut protseduuri,“ nendib Kairi. Küllaltki heas seisukorras on aga kurjusekorts.

Botuliintoksiini süstid on kasutusel kortsuravina näo ülemises osas: otsmiku, kulmude ja silmanurkade kortsude tasandamiseks. Botuliintoksiini süstid pärsivad miimilisi lihaseid, mille tulemusel lihas süstitud kohas ei liigu ja korts sileneb. Botuliintoksiini toime miimilistesse lihastesse saabub 3 – 4 päeva jooksul ja tulemus kestab ligikaudu pool aastat. Clinica kliinikus on kasutusel kortsuravi preparaat Vistabel.

Täitesüstid on kasutusel enamasti näo keskosas ja näo alumises pooles. Huulte suurendamiseks ja vormimiseks on Clinica kliinkus kasutusel preparaat Volbella. Sügavamate kortsude täitmiseks on preparaat Volift. Näo, põskede ja põsesarnade piirkonna volüümi taastamiseks aga süstitakse preparaati Voluma. Erinevad preparaadid erinevad üksteisest paksuse poolest ehk Volbella on kõige pehmem ja Voluma kõige kõvem. Täitesüstid sisaldavad hüaluroonhappe geeli, mis annab koheselt nähtava tulemuse. Täitesüstide kestvus on 6 – 12 kuud, sõltuvalt preparaadi paksusest.