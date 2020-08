Eesti uudised HÄVITAME „TENETI“ VÕTTEPLATSI?! Mart Helme näeks Maarjamäe memoriaali asemel oikumeenilist kirikut Viljar Voog , täna, 16:46 Jaga: M

Nõukogudeaegne miiting Maarjamäe memoriaalil. Foto: Õhtulehe arhiiv

Eestis filmitud ulmepõnevik „Tenet“ on lõpuks jõudnud kinolinale ja saalid on eestlastest pungil. Täiesti juhuslikult on meedia terava tähelepanu all ka kaks „Teneti“ võttepaika, aga seda mitte filmiga seotud põhjustel – siseminister Mart Helme avaldas lihtsalt arvamust, et Tallinna linnahalli ja Maarjamäe memoriaali võiks renoveerimise asemel maha lammutada.