Sven Sester nõuab keskerakondlase Igor Kravtšenko kadumist Valgevene parlamendirühma esimehe kohalt 

Sesteri selgitusel on Eesti parlamendirühmad loodud selleks, et suhelda teiste riikide parlamentidega ning toetada Eesti välispoliitikat. Ta lisas, et Eesti valitsus ja ka riigikogu on kujundanud Valgevenes toimuva kohta selge seisukoha. Teisipäeval riigikogus vastu võetud avalduses märgiti, et Eesti parlament seisab demokraatia, inimõiguste ja vabade valimiste eest Valgevenes, avaldab tunnustust Valgevene rahva julgusele astuda välja oma võõrandamatute inim- ja kodanikuõiguste eest ning väljendab Eesti rahva solidaarsust Valgevene inimestega.

Kravtšenko ütles pärast hääletust, et Valgevene asjadesse pole mõtet sekkuda. „Me ei pea siit seisukohta võtma olukorras, kui valdav osa eestimaalasi ei tea, mis päriselt Valgevenes toimub,“ selgitas rahvasaadik oma käitumist Delfile. „Minu kartus on, et iga järgmine tulija on veel venemeelsem kui Lukašenka. Ka selle ohuga peab arvestama. Pole nii mustvalge, et järgmine on demokraatlikum.“