Vambola Paavo | Hakkame reisima hobukaarikutega? 

Kas riik hoolib?

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi ülesanne peaks olema majanduse ergutamine ning ettevõtjate julgustamine. Riik on kahjuks jätnud turismifirmad ning lennunduse üksi ja abita. Suured reisikorraldajad asuvad sügise saabudes töötajaid koondama, paljud väikefirmad on juba praeguseks töö lõpetanud.

Kui nii jätkub, pole järgmiseks kevadeks midagi alles. See ei näi kedagi valitsuses huvitavat. Pole kasulik, sest ei anna poliitilist kapitali ega too valijatelt hääli. Turismifirmad on riigilt ostnud tegutsemiseks tagatised, nende eest on makstud suuri summasid. Tööd teha aga ei saa. Loogiline ja riigi poolt vastutulelik samm oleks olukorras, kus firmad, kes ei saa oma tööd teha, ei peaks järgmisel kevadel uue tagatise soetamise eest maksma või tasuksid sellest poole.

Kui enne kriisi tegutses Eesti turul üle 300 reisikorraldaja, siis praeguseks on kadunud juba pooled. Riigi vastutulek oleks oodatav ja õige samm. Juba makstud tagatiste tähtaja pikendamine oleks loogiline. Seda teed on läinud mitmed riigid. Võib pilduda loosungeid “Tehtud!”, ent see on sõnakõlks. Valijal on pikk mälu ja ta peab aasta pärast kõik meeles.

Majandusministeerium on nagu terminator, kelle jaoks ettevõtluse käekäik korda ei lähe. Toon näite Albaaniast. Seal maal tuleb giidil osta riigilt aastase töötamise litsents ja see maksab umbes 3000 eurot. Kuna Albaania turism on kukkunud nulli ja giididel pole tööd, otsustas riik turismisektorile vastu tulla ja juba väljaostetud litsentse aasta võrra pikendada. Eesti reisifirmad ootavad riigilt samasugust sammu. Majandusministeeriumi palgalehel on igasugused huvitavaid nõunikke, aga nende kasutegur on küsitav. Tark oleks võtta ministri nõunikeks paar inimest ka turismivallast, näiteks Estravelist või Germalost. Kindlasti annaksid nad head nõu.

Lendan, ei lenda

Maailma lennunduses on rasked ajad. Seegi sektor vajab riigi tuge, mida Eestis paraku pole. Ühe ministri näpuliigutuse peale avame ja sulgeme lambist Tallinnast lähtuvaid liine. Saadame välismaale vastuolulisi sõnumeid. Külvame usaldamatust. Riigile ja turismile tekitatud mainekahjust pole mõtet rääkidagi.