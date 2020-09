Panzani kingib igalt ostetud tootelt 3 senti Toidupangale 

Eestis on kahjuks palju neid inimesi, kellel on raskusi endale toidu tagamisega. Samal ajal jääb kaubanduses ja tootmises iga päev üle suur hulk väärtuslikku toitu. Toidupank on loodud just selleks, et need kaks asja kokku viia – kaubandusest ja tootmisest võetakse vastu peagi realiseerimistähtaja ületavad tooted ning Toidupanga vabatahtlikud komplekteerivad need toidukastidesse, mis seejärel jagatakse laiali sotsiaalametitest saadud nimekirjade alusel enim puudust kannatavatele inimestele ja peredele.