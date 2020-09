Mida õpetas kriis meile toiduvarumise kohta? 

Blå Bandi tooteid ei saa kindlasti võrrelda kiirnuudlite või muu kiirsöögiga, sest need on tunduvalt naturaalsemad – tooted ei sisalda maitsetugevdajaid ning säilivad kaua just loomulike koostisosade tõttu. Seega pole probleemi varuda neid kappi suurem ports ning kasutada täpselt siis, kui on vaja. Kõik tooted on loodud tippkokkade poolt tehtud retseptidel ning seega pole endal vaja liiga palju mõelda, millal soola, pipart või muud maitseainet lisada.

Nagu mainitud, siis kogusid Blå Bandi tooted hiljutisel koroonaperioodil veelgi enam populaarsust. Oleme aastate jooksul õppinud elama niiviisi, et saame igal ajal poodi minna ning valik on suur ja lai – seega ei ole enamikel meist kodus suuremaid toiduvarusid. Koroonakriisi ajal muutus aga paljugi, sest enam polnud mõistlik igal hetkel poodi minna ning kojutellimise ajad olid ulmeliselt pikad. Sellisel hetkel õpiti, et alati on tark tegu hoida kodus mõningane varu. Kui kergesti riknevaid kaupu nagu kana ja kala ei ole mõistlik koguda, siis maitsvad Blå Bandi pajaroad on selliseks puhuks ideaalsed.

Kui kodus juhtub olema kana, kala või liha, saavad Blå Bandi pajaroad eriti maitsvad. Väga hea tulemus on ka tavaliste konservide kasutamisel. Talita vaid etiketil oleva õpetuse järgi ning kiiresti on valminud maitsev toit, mida kiidab terve pere. Justkui oleksid pikalt pliidi taga seisnud!

Blå Bandi valikus on Itaalia, Mehhiko, Havai ja Napoli (laktoosivaba) pajaroad ning uute tulijatena ka Indian Korma ja Thai pajaroad. Varu neid oma kappi paras ports, sest me ei tea ju ette, mis olukorra sügis endaga kaasa toob!

Kui tunned huvi, kuidas Blå Bandi pajaroad maitsevad, siis toome välja kahe perenaise kogemuse nende toitudega.

Indian Korma – vürtsid ei löö üle pea, vaid on tasakaalus

Mulle tõesti tundub, et Blå Bandi pajaroad on kõige lihtsam viis, kuidas süüa teha! Mitte ühtegi halba sõna pole öelda ning tulemus on kiire ja nauditav.