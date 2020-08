Kim Jong-un hoiatas ametnikke koroonaviirusega seotud puudujääkide ja peagi saabuva taifuuni eest 

Põhja-Korea juht Kim Jong-un ilmus pärast pikka eemalolekut taas avalikkuse ette, vahendab BBC. Järjekordselt levisid spekulatsioonid diktaatori kehva tervise kohta. Kuulujuttudele lisas tuld ka asjaolu, et riigipea andis eelnevalt osaliselt volitusi üle oma õele Kim Yo-jongile. Spekulatsioonid Kimi halvast tervisest või lausa surmast pole sugugi haruldased, ent need on siiani osutunud ekslikuks.

Pyongyang on pikalt kinnitanud, et viirus pole Põhja-Koreasse jõudnud. See, et Põhja-Korea pole ametlikult kinnitanud ühtegi Covid-19 juhtumit on muidugi välisvaatlejate sõnul kaheldav. Ka kohalik meedia pole juba mitu nädalat toonitanud, et haigusjuhtumeid ei esine – nagu varem tihti korrutati. Lõuna-Korea piiri ääres kahtlustati teadaolevalt ühte juhtumit, ent nakatumine ei saanud ametlikku kinnitust. Eksperdid arvavad, et suurel haiguspuhangul oleks vaesunud rahvale hävitav mõju.

Kuigi Kimiga tundub kõik korras olevat, ei saa ilmselt sama öelda Põhja-Korea kodanike kohta. ÜRO andmeil kannatab riigis toidupuuduse all kümme miljonit inimest. See tähendab, et nad elavad täpselt ühest saagikoristusest teiseni. Peagi, vaid mõni nädal enne sügishooaja viljakoristust, on riiki tabamas taas suurem torm. Saabumas on taifuun nimega Bavi, mis peaks Põhja-Koreasse jõudma käesoleva nädala lõpus.