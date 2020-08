PELGALT TÜHI KÄRA? Kreml ei näe põhjust alustada Navalnõi mürgitamise suhtes kriminaaluurimist 

Moskva on aga kindel, et kriminaaluurimist vaja ei lähe, teatab The Moscow Times. „Uurimiseks peab olema põhjus,“ põrutas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teisipäeval. „Kõigepealt peate leidma toksiini ja tuvastama, mis haiguse põhjustas. Seni oleme täheldanud, et patsient on koomas,“ selgitas Peskov. Ta toonitas, et uurimine on alles siis õigustatud, kui mürgitamiskatset „faktidega tõestatakse“.