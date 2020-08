Riigikogu võttis vastu avalduse Valgevene toetuseks 

Riigikogu kutsub üles korraldama esimesel võimalusel vabad, õiglased ja demokraatlikud presidendivalimised Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide järelevalve all.

Riigikogu viitab oma 2006. aasta 21. veebruari avaldusele, mis väljendab muret Valgevene olukorra pärast ja rõhutab, et pikaajaline inimõiguste ja vabaduste rikkumine on viinud Valgevene ühiskonna ummikseisu, millest väljumiseks on vaja rahva selge tahte kuulda võtmist.