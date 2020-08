Hiiglaslik turvatsoon: Eesti Rahva Muuseum jääb terveks nädalaks autoralli käsutusse 

ERM ja selle territoorium on suure ja üsna ootamatu spordiürituse tõttu külastajatele 2.–6. septembrini suletud. See tähendab seda, et kõrvalised isikud ei pääse muuseumi 50hektarisele alale ligi. Sinna lubatakse ainult ralliga seotud inimesed, kes on läbinud viiruskontrolli. Seega pole kiibitsejatel sinna mingit lootust pääseda.