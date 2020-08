RAHVUSVAHELINE AFÄÄR: kelmid keerutasid eestlanna abiga miljoneid dollareid 

Selle loo peategelane on kolmekümnendates aastates Merily (nimi muudetud) – piltilus naine, kes vähemalt paberi peal paistab silma hea ärivaistuga. Näiteks on varem Inglismaal õppinud ja töötanud Merily koos sõbrannaga vedanud ürituste korraldamise firmat. Lisaks on ta alguse pannud teiselegi ettevõttele. Kõige selle kõrvalt kasvatab ta väikest last.