Juhtkiri | Kooliminek vajab rohkem selgust 

Veel kummalisem oli soovitus õpilastele vältida ühistranspordi kasutamist. Paneme koolibussid seisma ja lapsevanem vaadaku ise, kuidas laps kooli pääseb? Samavõrra kohatu on koduõppe puhul kogu vastutuse panemine lapsevanemale, kui koolide distantsõppe tase oli juba kevadel väga erinev. Kui distantsõpe seisneb üksnes õpetaja soovituses lugeda õpikust läbi järgmine peatükk, siis tähendab see piisavalt suurt kvaliteedivahet, et taseme ühtlustamise ja standardi kehtestamisega peaks hakkama tegelema haridusministeerium.

Viiruse esimesest puhangust saadik on räägitud ka koduõppeks vajaliku netiühenduse kvaliteedist ja hinnast, kuid kas keegi on kuulnud ministeeriumi vastuseid? Samas on ministeeriumist imelik eeldada, et õpetajad ei vaja kasvava töökoormuse tõttu sellevõrra paremat tasustamist. Miks peaks õpetaja ühte ja sama tundi andma kaks korda – kontakt- ja distantsõppes –, kuid ühe tunni tasu eest?