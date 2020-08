Peaminister Ratas: ma ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik sundregistreerimist ellu viia 

Viimane ööpäev tõi Eestisse 19 uut koroonaviiruse diagnoosi, neist 13 tulid Ida-Virumaale. Nakkuse levik algas Jõhvi Keldri lokaalist, kust on tulnud 15 viirusjuhtu. Sealt levis haigus aga Estonia kaevandusse, kus nüüdseks on haiguse saanud 18 töötajat ja nende 13 pereliiget. Ka Ojamaa kaevanduses tuvastati kaks nakatunut. Töö on peatunud haigusjuhtudega Maanteeameti teenindusbüroodes ja Jõhvi põhikoolis. Koroonakordaja – viimase 14 päeva nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta – on Eestis 9,6.

Peaminister ei eksi – neid riike on neli: lisaks Eestile Soome (6,1), Ungari (4,7) ja Läti (2,3).

Ratas on siiski ettevaatlikult optimistlik: „See suund, mille me oleme võtnud, et teeme nii palju kui võimalik lokaalseid sulgemisi – Tartus see töötas, loodame, et töötab ka Ida-Virumaal. Kokkuvõttes, kui soovime end hoida [madala nakkuskordaja] peal, siis iga inimese isiklik vastutus on väga suur, aga ka koos pingutamine.“ Valitsusjuht rõhutas üle tähtsaima vastutuskoha: haigussümptomitega ei tohi tööle minna ja täita tuleb hügieeninõudeid.

Milline on Ratase arvamus sotsiaalministeeriumist välja käidud ja ka valitsuse teadusnõukogu toetatud ideele, et restoranides või meelelahutusasutustes käivad inimesed peaksid end registreerima, et oleks võimalik nakatumise korral lähikontaktseid lihtsamini tuvastada?