Ene Pajula | Mammi on kindel, et Eesti on kõigi võimaluste maa 

Ega mammigi praeguse valitsusega alati ühel meelel ole, aga kui tema oleks Sveta, siis oleks ta seda tribüüni kasutanud natuke teisiti. Sveta kinnitas, et Mart Helmel pole põhjust muretseda, sest Eestis ei saa lihttöölise peres üles kasvanud müüjatüdrukust peaministrit, eriti veel siis, kui tema nimi on Maša, Vera või Sveta ja kui nad on pärit Lasnamäelt, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Valgamaalt, Narvast, Elvast, Põlvast, Võrumaalt, Otepäält. Kuna mammi arvab, et Mardil on endiselt põhjust muretsemiseks, siis oleks tema rääkinud hoopis sellest, et Eesti on kõigi võimaluste maa – tegelikult ka – ja julgustanud vene tüdrukuid mitte lihtsalt suurelt unistama, vaid oma unistuste täitumiseks midagi ka reaalselt ette võtma.

Hala, et kui sinu nimi on Maša või Sveta, siis ei jõua sa niikuinii kaugemale Kilingi-Nõmme Maxima poe kassast, ei vii kuskile. Muidugi ei saa kõigist müüjatüdrukutest presidente, sest Eestile on teadagi kombeks üks president korraga, aga mis siis lõpuks müüjaametiski nii väga põlgusväärset on? Kuidas me üldse ilma nendeta hakkama saaksime? Poodides on küll järjest rohkem iseteeninduskassasid, aga päris ilma inimesteta seal veel toime ei tulda. Mammil pole aimugi, kuidas aristokraatlik perekond Helme oma kaubad poest kätte saab – võib-olla kulleriga või on neil majapidajanna, kes poes käib – aga kuni kõik kauplused pole viimseni automatiseeritud ja robotiseeritud, seni võiks müüjatesse suhtuda pisut suurema lugupidamisega.

Ise tuleb tahta

Mis puutub sellesse, et Mašal ja Svetal pole mingit lootust, siis mäletatavasti ei puudunud palju, et Eesti presidendiks oleks saanud läti-vene juurtega Marina, kelle isa oli bussijuht. Selles, et ta lõpuks siiski presidendiks ei saanud, polnud põhjuseks tema päritolu ega sugu, vaid lihtsalt mitmete halbade asjaolude kokkulangemine. Ent see pole takistanud tal olla Eesti suursaadik mitmes suurriigis, töötada kõrges rahvusvahelises ametis ning olla praegu Euroopa Parlamendi liige.

Mammil on ikka väga karvane tunne, et võid eestlasest rikkuri tütrena kasvada üles Viimsi villas, käia Tallinna peenimates koolides, aga sinust ei saa ikkagi iluuisutamise maailmameistrit, paganinit ega einsteini ning ammugi mitte Eesti peaministrit. Mammi mäletab ühte ammust kõnelust ühe kunagise populaarse telemehega, kes arvas, et mis mammil viga, tal oli kodus mitu tuhat raamatut, aga temal, kes ta kasvas maal kolhoosnike peres, polnud muud kirjasõna peale kalendrite.

Mammi meelest oli tegu ülekohtuse süüdistusega, sest tema vanematel polnud miskeid mõjukaid töökohti, mis sellest, et nad raamatuid lugesid. Toda reporterit seevastu ei takistanud miski pärast Lihula keskkooli lõpetamist minemast rajoonilehe toimetusse ja ennast sinna tööle pakkumast. „Kirjutada oskad?“ oli küsitud. „Mitte halvemini kui Juhan Smuul,“ oli ta vastanud. Julge hundi rind on rasvane, ta võeti katseks tööle, aga juba umbes poole aasta pärast kutsuti ta ühte Tallinna suurde päevalehte.

Samas oli mammil üks kursusekaaslane, kelle isa oli päris kõrge parteifunktsionäär, aga kes kurtis pidevalt, et isa ei leia talle üheski toimetuses väärikat töökohta. Lõpuks ta kuskile kirjade osakonda ikka sai, aga sealt edasi enam mitte. Millega tahab mammi öelda, et kui sinust endast asja ei ole, siis ei aita vanemad, rahvus, sugu ega isegi mitte formaalne haridus.