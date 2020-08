Krimi Politsei tabas ühe Lasnamäe tapmises kahtlustatava, kaks on veel jooksus Ohtuleht.ee , täna, 15:48 Jaga: M

Foto: PPA

Politsei teatas, et üks laupäeva hommikul Lasnamäel toime pandud tapmises kahtlustatav Maxim Vasiliev on tabatud, Ilja Gaidalenko ja Roman Gluhovtšenko on veel jooksus.