GALERII | ÕHUS ON PINGET! Tallinn saab 100 uut bussi, aga plaanib juba neid välja vahetada 

Samal ajal, kui noored ilmakodanikud uudistasid veel kunagise autobussikoondise silte kandnud kollast Ikaruse bussi, tutvustas TLT juht Deniss Boroditš poolakate Solarise masinaid – 43 Eestis toodetud biometaanil sõitvat uut bussi lähevad Tallinnas liinile juba sel nädalal. Aasta lõpuks on uute busside arv 100 – 60 tavalist ja 40 lõõtsaga. Reklaamlausete järgi on need nüüd kõige-kõigemad sõidukid: konditsioneer hoiab õhu jaheda, USB-pesad lubavad nutiseadmeid laadida jne.