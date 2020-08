Eesti uudised Kas ahistamises süüdistatav Aivar Mäe jätkab peadirektorina? Estonia nõukogu esimees: peame otsustama, ootamata ära politseiuurimise tulemust Marvel Riik , täna, 15:41 Jaga: M

GALERII

Estonia peadirektor Aivar Mäe on hetkel töölt kõrvaldatud kuni 3. septembrini. Foto: Kollaaž (Tiit Tamme, Teet Malsroos)

Alates 21. augusti õhtust on rahvusooper Estonia nõukogu liikmed saanud tutvuda majavälise usaldusisiku raportiga selle kohta, kuidas on Estonia peadirektor Aivar Mäe kohelnud endisi ja praeguseid teatritöötajaid. Mäe jätkamine teatri eesotsas peaks nõukogu esimehe Ivari Ilja sõnul saama selgeks neljapäeval toimuval koosolekul. „Aivar Mäe on öelnud, et ta tuleb koosolekule,“ täpsustas Ilja.