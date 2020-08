ALATU AARDEJAHT: põlengutega võitlev tuletõrjuja varastati paljaks 

Loomamuinasjutt kirjeldab, kuidas konn võtab heasüdamlikult selga skorpioni, et too üle jõe aidata, ning saab poolel teel mürgiselt nõelata. Iroonilisel kombel saab peale konna nii hukka ka skorpion, kes oma tegevust loomusega põhjendab. Samalaadne on olukord ka California osariigis, kus varguse ohvriks sattus põlenguid kustutav tuletõrjuja.

Eelmisel nädalavahetusel varastati päästeautost tuletõrjuja rahakott ja tehti tema pangakonto tühjaks. Seda samal ajal, kui tuletõrjuja juhatas Santa Cruzi evakuatsioonialas päästerühmade tööd, kirjutas Fox News.

Santa Cruzi maakonna šerifijaoskond on piirkonda saatnud umbes 100 korrakaitsjat, et ohjeldada arvukaid rüüstamisi. Maakonna šerif Jim Hart leidis, et tuletõrjuja tagant varastaja on alatu kelm, kellele ringkonnaprokurör ei halasta.

