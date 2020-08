Minister Siemi sõnal pole kaalu?! Räpina vallajuhid: maal kaotatakse postiteenust täie hooga 

Räpina vallavalitsus ja -volikogu sai 10. augustil Eesti Postilt kirja, milles teatati, et alates 17. augustis on postipunkt, mis seni tegutses Räpina linnas, toimetatud linnast nii viie kilomeetri kaugusele Rahumäe külla. Räpina vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm ütlevad, et selle käiguga ei järgita ei ministeeriumi enda määrust, Euroopa Komisjoni õigusakti ega postiseadust: postiteenus peab olema taskukohane ja kättesaadav kogu riigi territooriumil.

Just kaks tundi on see aeg, mil Rahumäe külas on postipunkt tööpäevadel lahti. Seetõttu peavad vallajuhid vähetõenäoliseks, et keegi jõuab sinna minna ühistranspordiga.

„Selliselt jääb tarbijaid aina vähemaks ning AS Eesti Post saab vähese nõudluse põhjendusel taaskord ühe postipunkti sulgeda,“ vaatavad Liin ja Helm murelikult tulevikku. „Paraku on igasugune koostöö võimatu olukorras, kus ministeeriumist antakse ühesugust infot ja lubadusi, teenusepakkuja toimetab vastupidiselt eeltoodule ning omavalitsus, kui tarbijale kõige lähemal seisev organ, peab tekkinud olukorra reaalselt lahendama.“