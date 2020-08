Joakim Helenius liitus Isamaaga 

Joakim Heleniuse sõnul on ta valmis pingutama selle nimel, et Isamaad saadaks edu 2021. aasta KOV valimistel. Tema arvates on tähtis, et Tallinna linn ja Eesti tervikuna seaksid eesmärgiks olla maailmas esirinnas rohelise pöörde suunajana. „Isamaa eesmärgiks peaks olema parempoolse rohelise pöörde läbiviimine. Rohelise pöörde läbiviimise eestvedajaks peaks kindlasti olema erasektor Eesti ettevõtetega. Riik peaks kandma aga peamiselt regulaatori ja Euroopa Liidu toetuste kanaliseerija rolli.“