VIDEOINTERVJUU | Tanel Veenre: sain lapsena teha mida tahtsin, see on hästi orgaaniline ja harmooniline viis inimeseks saamisel 

Ehtebränd Tanel Veenre Jewellery tähistab täna oma kümnendat tegutsemisaastat suure moevaatemänguga

Tanel, sul on olnud imeline lapsepõlv. Ka täna elad sa ime keskel. Sul on kaks vahvat last ja andekas elukaaslane. Olete mõlemad kunstnikud, kes märkavad ja mõistavad teineteise vajadusi. On see sinu jaoks oluline?

Elus on igasuguseid näiteid. Ka kokk ja jahimees võivad olla harmoonilises suhtes. Meil muidugi Aldoga, sai kõik alguse keskkoolis. Meie ühine maailm saigi alguse loomingust. Esimesed moekonkursid, mis 90ndate alguses tehti. Eestis polnud selliseid suuri moevaatemänge varem tehtud. Aldoga võtsime need kahekesi uhkelt ette ja panime ka kinni. Oli hästi palju moeseeriate pildistamisi. Tegime modellialbumeid agentuuridele. Selline loominguline koostöö, mis ühendas ja ühendab tänaseni. Hetkel arutame millised modellid võtta 28. augustil Noblessneris toimuvale "Mineralia" moevaatemängule. Milliseid kasutada pildistamisel. Kas show jaoks oleks paslikud nokamütsid või sonimütsid. Ühesõnaga, arutame absoluutselt kõik asjad omavahel läbi.

24/7, nagu sukk ja saabas - tööl, kodus, puhkehetkel?