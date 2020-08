ISSAND, HOIA MAARJAMÄED? Piiskop Põder tahab memoriaalist teha jumalaemaga seotud paiga 

Põder jätkas: „Maarja isik on mitmetähenduslik, andes võimaluse esile tõsta nii emaarmastust kui ka -kannatust (Mater Dolorosa), nii hoolivust kui ustavust. Sellisena sobiks memoriaal hästi täiendama kõrval asuvat kommunismiohvrite memoriaali. Maarja isik võiks sobida ka erinevatele rahvustele, ühendada eri usutunnistusi ja ületada ajaloolisi vastasseise. Tehniliselt võiks täiendada memoriaali Maarja kujuga või lisada see kuidagi obeliskile, sõnastada memoriaali kontseptsioon hoolimise ja armastuse memoriaalina ja teha vajalikud uuendustööd. Muidugi on võimalik ka täiesti uus lahendus.“