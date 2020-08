Trump hoiatas vabariiklasi, et demokraadid võivad valimisi võltsida 

Kuna koroonaviirus on vabariiklaste mainele kahjulikult mõjunud, otsustas Trump selle teemaga demokraate rünnata. „Nad kasutavad Covidit Ameerika rahva petmiseks,“ kuulutas Trump Põhja-Carolinas toimuva vabariiklaste partei konverentsi esimesel päeval. „Ainus viis, kuidas nad saavad valimised meilt ära võtta, on juhul, kui need valimised on võltsitud. Me võidame!“ teatas Trump.