Andmekaitse inspektsioon: restoranikülastajate kohustuslik kirjapanek ei tundu meile mõistlik Kristjan Väli , täna, 17:23

TEADLASED ON POOLT: Viroloogia professor Irja Lutsar vahendat Teadusnõukoja (TNK) mõtteid. TNK leiab, et meelahutus- ja toitlustusasutuste kliendid ja üritustel osalejad peaksid olema registreeritud ja kontaktandmed kogutud nii, et vajadusel oleks terviseametil kerge kontaktseid tuvastada. Foto: Aldo Luud

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles Eesti Päevalahele, et kui COVD-19 jätkuvalt levib, võiks inimesed end näiteks restorani minnes isikustada. Siis oleks terviseametil täiendavat infot koroonaviiruse leviku kaardistamiseks ja haldamiseks. Sellisest massilisest andmete kogumisest pole andmekaitseinspektsioon (AKI) sugugi vaimustunud.