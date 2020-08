ARVUTIEKRAANILT AVAKOSMOSESSE: NASA programmiga saab hõlpsalt reisida kogu Päikesesüsteemis 

NASA California Tehnikainstituudi ja Jet Propulsion labori koostöös valminud „NASA’s Eyes“ (NASA silmad – ingl. k.) programm võimaldab lihtsalt, mugavalt ja reaalajas vaadata kosmoseagentuuri aastatepikkuse töö tulemusi. Kuna programm kasutab teadlastega samu andmeid, on kõik taevakehad kujutatud võimalikult täpselt.

Iga programmis leiduva taevakeha kohta on lisatud huvitavat infot ning suuruste adumiseks on neid võimalik teiste objektidega võrrelda. Nii saab vaadata, kui suur on juulis teele saadetud marsikulgur "Perseverance", võrreldes teadlase, koolibussi, jalgpallistaadioni või mõne teise kosmosesondiga.