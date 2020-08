Juhtkiri | Iga su samm läheb kirja riigi logiraamatusse? 

On mõistetav, et viiruse leviku ennetamiseks proovitakse leida töötavaid lahendusi ning et nakatunu tuvastamisel saaks välja selgitada ka tema lähinaabruses istunud isikud. Kuid sellega kaasneb oht, et igaks juhuks kogutakse andmeid natuke rohkem kui vaja ja need võivad sattuda teadmata kelle kätte. Kui isegi politsei andmebaasides jätkub töise vajaduseta uudishimutsevaid korravalvureid ja meedikudki loevad salaja tuntud inimeste haiguslugusid, siis kuidas saavad inimeste isikuandmed olema kaitstud, kui andmebaase klientide kohta hakkavad pidama mitte ainult teatrid ja restoranid, vaid ka ööklubid, striptiisi- ja homobaarid jmt asutused? Neid nimekirju saab ju kasutada ka niisama uudishimu rahuldamiseks, kuulujuttude levitamiseks, isegi šantaažiks.