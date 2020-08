TROLLIVABRIK MÖLLAB: pehmopoeg Pärnits on võtnud president Aegilt eluisu! 

Eesti meediapildis on Pärnitsa ümber tiirlev palagan kestnud peagi juba nädala: mees sai president Kaljulaidilt ja justiitsminister Raivo Aegilt vägivallaennetuse auhinna, siunas vastuvõtukõnes traditsioonilist perekonda ja jäi tagantjärgi (vähemalt formaalselt) auhinnast ilma. Nüüdseks on teema imbunud ka meie riigipiiridest väljapoole – aga seda sootuks teise nurga alt.

Välismaised veebitrollid on ette võtnud Delfi pildi, kus Aeg ja Kaljulaid seisavad Pärnitsaga kõrvuti – viimasel on seljas kurikuulus roosa kleit ja jalas kõrged kontsad. Pärnits tembeldatakse sealjuures presidendi (enamasti Kaljulaidi, kuigi veel vähem informeeritud ja ilmselt veidi šovinistlikud netiarvajad peavad selleks Aegi) ja ministri ühiseks pojaks. Enamasti keskendutakse oma pilkavates kommentaarides Aegi kurbadele silmadele – kuidas küll on üks mees oma lapse nõnda käest lasknud – ja Eesti tembeldatakse liberaalseks pehmoriigiks.

Kust internetiavarustes selline käsitlus alguse sai, on tagantjärgi keeruline tuvastada. Twitteris on selle edukaimalt lendu lasknud keegi venemeelne Logan, kasutajanimega @M5NZyOhxPbaRTaE, kelle 22. augustil tehtud postitust on artikli kirjutamise ajaks jagatud üle 750 korra ning mil on peaaegu poolteisttuhat meeldimist ja sadu kommentaare.

Ingliskeelsena on populaarseim sarnane postitus Venemaa tegemisi kajastava lehekülje Scott’s Humor poolt – 540 taassäutsumist, üle 880 meeldimise.