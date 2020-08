Lodjamees Priit Jagomägi: uut lodjakoda ehitati nagu rätsepaülikonda 

Lodi Jõmmu sai vette 2006. aasta aprillis ja sellest ajast alates on lodjamehed ja –naised unistanud korralikust töökojast, kus ajaloolisi laevu ehitada ja korrastada. Tartu abilinnapea Raimond Tamm räägib, et uus lodjakoda on rahvale avatud ja seda haldav selts on välja mõelnud mitmeid atraktsioone erinevale publikule. Jagomägi muigab, et eks tsirkus läheb ka selle alla.

Tehtud tellija soovide järgi

Kolmnurkse kujuga majakesi on Emajõe kaldal kokku kolm. Kõige suurem on töökoda koos vajalike abiruumide ja auditooriumiga. Selle kõrval on paadikuur, mille all saavad veesõidukid talvituda, peale selle ootab seal konserveerimist viimase tõelise lodja vrakk. Kolmas hoone sai vetelpäästjatele ja rannas peesitajaile.

„Lodjakoja ehitamise jutt algas sellest, et mida me teeme ja mida meil vaja läheb,“ meenutab Jagomägi. „Selle järgi hakkasid arhitektid seda kaunisse vormi valama. Nüüd on ta valmis ja ma ei ole mujal maailmas sellist töökoda näinud. Tavaliselt ehitatakse laevu ikka sellistes ajutistes kuurides või suisa lageda taeva all.“

„Kogu kompleksist on kasu ka rannas olijatele, sest koos lodjakojaga valmis vetelpäästjate maja, kus ka tualettruumid rannalistele,“ lisab abilinnapea. „Oktoobriks valmib slipp, mis on avalikuks kasutamiseks, nii et siit saavad kõik oma paate vette lasta.“

Vana koda juba uues kohas

„Esimene lodjakoda oli mõeldud ajutisena ainult pooleteiseks aastaks,“ muheleb Jagomägi. „Maksis 20 tuhat krooni ja see oli omal ajal suur raha. Püsti oli ajutine koda 14 aastat, selles tehti valmis neli suurt laeva ja palju väiksemaid paate, aga see on meil alles. Sõidutasime selle Kvissentali Madruse tänava lõppu. See on rauast laevade taastamise jaoks ja teeme muid mustemaid töid. Nii et koos uue koja valmimisega laienes lodjakoda mitmesse kohta.“