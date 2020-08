MUTANTPUTUKATE KATSEALA?! Florida paiskab loodusesse 750 miljonit geenimuundatud sääske 

USA Florida osariigis anti luba 750 miljoni geneetiliselt modifitseeritud sääse loodusesse laskmiseks, et vähendada haigust kandvate putukate arvukust. Geenimuundatud putukate vabastamine, mille üle aastaid arutleti, tõi kaasa kisa aktivistide poolt, kes hoiatavad ettenägematute mõjude eest. Peamiseks kõrvalmõjuks peavad aktivistid uue, mürkidele immuunse hübriidliigi tekkimist. Lisaks avaldab sääskede hävitamine mõju ökosüsteemile, kirjutas BBC.

Foto: Reuters/Scanpix

750 miljonit geenimuundatud putukat vabastatakse kaheaastase perioodi jooksul. Plaani kriitikud on petitsioonilehel Change.org loonud pea 240 000 allkirja kogunud algatuse, mis kritiseerib programmi loonud firma Oxitec plaani kasutada USAd „mutantputukate katsealana.“ Keskkonnarühmitus „Maakera sõbrad“ (Friends of the Earth – ingl. k.) väitis, et katsetus paneb Florida inimesed, keskkonna ja ohustatud liigid koroonapandeemia ajal tarbetusse ohtu.

Oxiteci sõnul on nad loodusesse vabastanud üle miljardi sääse ning need ei kujuta inimestele ohtu. Varem on sääski edukate tulemustega vabastatud Brasiilias. 2021. aastaks on riiklik, kuid mitte kohalik luba saadud ka Texase osariigis katse läbiviimiseks.

Aedes aegypti, mille levikut nõnda takistatakse, on peamiselt troopilises keskkonnas leviv sääseliik. Florida jaoks on see invasiivne võõrliik, kes pesitseb seisva vee läheduses ning on omandanud vastupidavuse putukamürkide suhtes.