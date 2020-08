Maailm Saksa arstid: tõenäoliselt Navalnõi mürgitati Toimetas Greete Kõrvits , täna, 15:45 Jaga: M

Navalnõi toimetamine Omski haiglasse. Foto: Reuters/Scanpix

Esmaspäeval sõnas Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli esindaja, et nende valitsus usub, et Kremli valjuhäälne kriitik Aleksei Navalnõi on mürgitamise ohver. Lähedased arvavad, et mees jõi lennujaama kohvikus mürgitatud teed. Navalnõi viibib Saksamaal formaalselt Merkeli erikülalisena, mis tagab talle ööpäevaringse politseikaitse. Meest ravivad Berliini Charite haigla arstid. Samuti reisis Saksamaale tema abikaasa Julija.