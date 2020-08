KUUL SELGA: Wisconsinis lahvatasid tulistamise järel jälle meeleavaldused 

Mis põhjusel Kenosha politseiüksus pühapäeval väljakutse sai, pole päris täpselt teada. Tunnistajate sõnul sekkus 29aastane Jacob Blake tänaval puhkenud kahe naise vahelisse konflikti ning üritas nende lärmakat tüli lõpetada. Küll aga on teada, suuresti tänu pealtnägijate videosalvestistele, et ühel hetkel kõndis Blake ümber oma auto, avas selle ukse ning kummardus istme kohale. Seejärel tiris üks politseinik teda särgist ja kihutas talle mitu kuuli selga. Blake vajus näoli roolile, pannes tööle autopasuna signaali. Väidetavalt kõlas seitse lasku. Blake'i perekonna juristi sõnul istusid autos mehe kolm poega. Kui politseinik arvas, et Blake sirutus relva järele, siis seda tal väidetavalt autos ei olnud.