SÕIDA SEENELE! Kus asuvad Eesti parimad seene- ja marjametsad? Meeli Parijõgi , täna, 14:07

Foto: Tairo Lutter

„Ma ei saa panna näppu kaardile ja saata teid maailma parimasse seene- või marjametsa,“ väidab RMK külastuskorraldusosakonna teabejuht Liis Soonik, kuid on lahkesti nõus pidama Õhtulehele väikese loengu teemal, kuidas leida just see iseenda jaoks parim marja- või seenepaik.