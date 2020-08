Toomas Alatalu | Valgevene: revolutsioon jätkub samm-sammult 

14. augustil tehti teatavaks ametlikud ehk selgelt kallutatusest (80:20 Lukašenka kasuks) kõnelevad valimistulemused, mis andsid kriisile hagu juurde. Opositsioon jätkas toimetamist tõusujoones – Leetu laste pärast deporteeritud/pagenud Svetlana Tsihhanovskaja sai vapustusest üle ja hakkas uuesti juhtima, teade koordinatsiooninõukogu loomisest jne.

Käsikäes Moskvaga

Lukašenka reziim, kes oli teadlikult (karistustehnika toodi tänavatele veel 9. augusti lõunal) jätnud algul ruumi oodatud protestimiseks, et siis mužikkide kombel jõuga kõik maha suruda, lõpetas neljandal päeval vägivallatsemise. Julmalt öeldes oli töö õnneks tehtud – seda peksmist ei unustata kunagi. Olgu etteruttavalt lisatud, et nädal hiljem korraldati Minskis mitu kahetsusketti - inimesed seisid rivis keskväljakust Kuropatõ nimelise pargini, kus 1930ndatel oli NKVD hukkamispolügoon. Nagu teada, toimetasid ka siis omad omade vastu, ehkki korraldused tehtavaks tulid Moskvast.

Mineviku meenutamine on siin omal kohal, sest pärast „valimistulemuste“ avaldamist ilmus välja ka Lukašenka, kes jagab alati toimuva kohta kamaluga ajaloolis-poliitilisi hinnanguid, mis kõik langevad üksüheselt kokku Kremli propagandaga Vene-Poola-Leedu suhete ja teise maailmasõja päevil toimunu asjus. Tasub mäletada, kuidas täpselt samasugune propagandasõda mängiti 2013.-14.a maha Ukraina vastu, kus järsku olid mängus „uued“ huntad, fašistid, kollaboratsionistid ning mõistagi ka NATO. Täna õnnistab Lukašenka täpselt sama jutu ja märksõnadega Valgevene opositsiooni ja rahvast.

Peamine oli mõistagi selles, et võimu uudistes võtsid 15.-16. augustil peakoha sisse Lukašenka telefonikõned Putiniga, millele tuginesid ka batka sõidud tehastesse, kus teda nii vilistati kui ka kuulati. Igal juhul tähistas see viimane klassikalise kaksikvõimu tekkimist, mille võimupoolseks tähtsamaks vormistuseks oli vana/uue Galovtšanka valitsuse ametissepanek 17/19. augustil. Sellest veelgi olulisemaks tuleb aga pidada tõika, et kui Valgevene teleraadiokomitee personal ühines 17.augustil protestiva opositsiooniga, toodi n.ö puuduvad ajakirjanikud lennukitel kohale Moskvast ja need alustasid tööd 2 päeva hiljem.

Ei suuda meenutada ühtegi teist niivõrd totaalset ja välismaist info- ja propagandaasutuste ülevõtmist revolutsiooni haripunktil. Fakt, mis ei sega Kremlit, k.a. Putinit jätkuvalt kinnitamast, et keegi ei tohi sekkuda Valgevene siseasjadesse. Peamine on mõistagi see, et antud ülevõtmisele pole reageerinud ei rahvusvahelised ajakirjanike ühendused ega ka Europarlament ja Euroopa Nõukogu, kus meedias toimuvat ju eriti hoolikalt jälgitakse. Paraku – nagu nüüd leiab kinnitust – vaid teatud riikide ja valitsuste puhul.

Kogu eelmine nädal kulges Valgevenes kaksikvõimu kontuuride tingimustes. Jäme ots oli mõistagi valitsuse käes, ent opositsiooni kogunemised laupäeval-pühapäeval ja üle kogu riigi kinnitasid püssirohu säilimist. Eks ikka selleks, et võim muutuks. Tasub mäletada, et Lukašenka ise on kinnitanud valmisolekut muuta põhiseadust ja panna see rahvahääletusele, millele mõistagi järgneksid uued valimised. Teisisõnu – kui opositsiooni otserünnak ehk nõue (mis ju ka kõlas) Tsihhanovskaja presidendiks või üleminekuvalitsuse juhiks ei täitunud ja selleks polnud ka eeldusi, siis on plaan B samuti kõlanud.