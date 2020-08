Luurejuht: välisluureamet ei andnud USA advokaadibüroode küsimuses ühtegi soovitust 

Jürgen Ligi ütles enne ühisistungi algust, et rahandusministri ja tema nõunikie selgituste puudumine ei ole erikomisjonide tööd raskendanud. „Ta [minister] on selgitused andnud rahanduskomisjonile. Tema tunnistused on meil [erikomisjonidel] käes ja saame tema juttu võrrelda erinevate allikatega, sellega, mida ta räägib mujal,“ rääkis Ligi ajakirjanikele. „See ignoreerimine ei aita, pigem näitab see teda rohkem süüdlasena.“

Pärast komisjoni istungit keeldus riigisekretär Peterkop andmast hinnangut USA advokaadibüroo palkamisele. „See teema on rahandusministri vastutada ja vedada,“ ütles ta ajakirjanikele. „Juriidiliselt on [palkamisega] kõik korrektne ja muus osas tuleb küsida rahandusministrilt.“

Riigikantselei ülesanne on aidata peaministrit ja valitsust riigi juhtimisel. Ajakirjanike küsimusele, millist abi on riigikantselei siis ikkagi peaministrile ja valitsusele andnud seoses USA advokaadibüroo palkamisel, ei osanud Peterkop täpset öelda. „Teemad ongi keerulised ja väga detailirohked,“ vastas ta.

Riigisekretär Taimar Peterkop. Foto: Robin Roots

Välisluureameti juht Mikk Marran jäi poliitikute eest lahkumise järel seisusele omaselt kidakeelseks. Kui Marranilt küsiti kinnitust väitele, et amet andis negatiivse hinnangu kõigile kolmele rahandusministeeriumiga läbirääkimistesse astunud büroole, tõdes ta: „Kõikide küsimuste kohta andsin vastuse komisjonile ja nagu ma ütlesin, siis komisjoni esimees kommenteerib komisjonis arutatut.“

Marran nentis protsessi kohta vaid: „Välisluureamet ei ole andnud ühtegi soovitust.“ Luurejuht täpsustas: „Me oleme andnud kokkuvõtte, avalikest allikatest, välisministeeriumile.“