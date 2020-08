Jürgen Ligi: välisluureamet tuvastas, et Freeh’ advokaadibürool on sidemed Venemaaga 

Eesti Päevaleht on kirjutanud, et Skandinaavia pankade rahapesu võimalikku trahviraha ka Eestile kauplema palgatud advokaat, FBI endine peadirektor Louis Freeh on oma paralleelse nõustamisfirma kaudu aidanud venelastele kuuluvat Küprose ettevõtet Prevezon just rahapesu süüdistusest vabaneda.

Pärast külaliste kuulamist võtsid erikomisjonide juhid mitmenädalased istungid kokku. Ligi alustas kokkuvõtet sellega, et küsimuste esitamine on koalitsiooni häirinud. Omaette näitaja on seegi, et ligemale pooltel istungitel pole võimuesindajad käinud, rääkimata trolliarmee verbaalsetest solvangutest ja ähvardustest, millega tahetakse näha peade veeremist.

Erikomisjonide juhid jõudsid istungitega tõdemuseni, et rahandusminister Martin Helme pole kaasanud teisi ametkondi Freeh’ advokaadibüroo lõplikul väljasõelumisel. „Kõik protseduurid näitavad, et see on vägisi sokutatud ühele mehele [Louis Freeh’le], ütles Ligi. „Ta [välisluureamet] tuvastas tihedad sidemed föderaalse Venemaaga, kõigi välja valitud büroode puhul.“

Selle tõestuseks toodi välja ridamisi viiteid nii dokumentidest kui ka istungitel osalenud külaliste sõnavõttudest. Välisluureamet andis Ligi sõnul 50leheküljelise taustainformatsiooni, mida EKRE rahvasaadik Urmas Espenberg tõlgendas loetud nädalad tagasi kui heakskiitu Freeh’ büroole. „Tuleb üle rõhutada, et ühtegi soovitust välisluureamet ei andnud ühelegi büroole,“ toonitas Ligi. Algsele sõelale jäi pidama kolm advokaadibürood, kellest kaks taandasin end ise, sest nägid ohtu huvide konfliktile.

„Louis Freeh’d võib käsitleda rahapesuasjades Venemaa mõjuagendina. Ta on saanud suuniseid otse Kremlist, kus ta on arvatavasti mitu korda käinud, et saada lahti Matnitski aktist, mis sanktsioone rakendavad,“ teatas Ligi.