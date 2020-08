Tsihhanovskaja: loodan, et peagi algab dialoog võimudega 

„Nõukogu eesmärk on pidada dialoogi praeguste võimudega. Loodan, et see dialoog toimub peatselt. Siiski on meie esimeseks tingimuseks poliitvangide vabastamine,“ rääkis Tsihhanovskaja Poola ajalehele Gazeta Wyborcza antud intervjuus. Eelmisel nädalal palus Tsihhanovskaja Euroopa riike, et nood austaksid Valgevene rahva valikuid ega tunnustaks vastuoluliste presidendivalimiste tulemusi.