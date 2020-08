SEITSE TOKSILIST JUHTUMIT: Vene võime on kahtlustatud peale Navalnõi veel mitme dissidendi mürgitamises 

Viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud mitmeid mürgitamisi, millest paljud on seotud meie idanaabritega. Aleksei Navalnõi mürgitamine Tomski lennujaamas pole sugugi erand, sarnaseid meetmeid on kasutatud ka varem. Ohvriteks on tavaliselt opositsioonitegelased ja ajakirjanikud, kes kritiseerivad Kremli ja Vladimir Putini tegevust – näiteks Aleksandr Litvinenko, Anna Politkovskaja ja isa-tütar Skripalid. Mõnel korral on „väidetav“ mürgitamine lõppenud tõsiste terviseprobleemide ja lausa surmaga.