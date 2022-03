KÜMME TOKSILIST JUHTUMIT: Putinit kritiseerinud tegelased on sattunud sageli mürgitamise ohvriks 

Viimase kahe kümnendi jooksul on mürgitatud palju inimesi, kes on Putini tegusid kritiseerinud.

Lääne meedias levis esmaspäeval kulutulena teade, et Ukraina-Venemaa rahuläbirääkimistel n-ö „vahemehena“ osaleval Vene oligarhil Roman Abramovitšil ja mitmel Ukraina saadikul tekkisid pärast märtsi alguses toimunud kõnelusi kahtlased sümptomid, mis viitasid mürgitamisele. Ehkki kõnealuse juhtumi üksikasjades pole veel täit selgust, ei saa eitada, et Vladimir Putini valitsusajal on mürk olnud Venemaa salaagentide üks lemmikrelvi, millega vaigistada või hirmutada režiimi liiga häälekalt kritiseerivaid ajakirjanikke, ühiskonnategelasi ja dissidente. Õhtuleht toob lugejani kümme mürgitamist, mille korraldamises on kahtlustatud Vene võime.