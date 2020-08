Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: Hispaanias võib nakatunuid olla peagi sama palju kui kevadel, aga sealt tulijad saavad ikkagi Eestis tööle minna Priit Pärnapuu , täna, 16:12 Jaga: M

Musta ja punasega on tähistatud riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et välisministeerium soovitab vältida sellistesse riikidesse reisimist. 1. septembrist tekib aga olukord, kus Euroopa Liidu ja Schengeni kõige "mustematest" riikidest tulijad saavad asuda vajadusel tööpostile. Foto: Priit Pärnapuu

Alates 1. septembrist muutub senine Eestisse pääsemise reeglistik. Edaspidi võivad Euroopa kõige suurematest nakkuskolletest saabujad minna Eestis tööle eeldusel, et see on hädavajalik ning koroonatest on negatiivne. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel kaardilt ja graafikutelt.