Maris Jesse: restorani või teatri külastamisel võib enda isikustamine kohustuslikuks muutuda 

Jesse kinnitab, et paljudes riikides on kasutusel meede, et kontserdile, teatrisse või restorani minnes kirjutatakse oma kontaktid üles ning toitlustuskoht või ürituse korraldaja säilitab neid mingi teatud perioodi. „Kui neid ei ole vaja läinud, hävitatakse need, aga kui selgub, et näiteks 18. augustil vahemikus kell 18–20 oli restoranis nakatunu, siis võetakse ühendust inimestega, kes sel ajal seal olid,“ lausus tervishoiuametnik, kes kinnitas, et kui isikustamine muutuks kohustuslikuks, siis oleks see kindlasti seadusandlik muudatus.

Samuti tõdes Jesse, et võib leiduda alternatiive ja alati ei pea tingimata rääkima kohustustest – inimestel võib olla endal võimalus anda piletit ostes nõusolek, et vajaduse korral tema meiliaadress ja telefon edastataks terviseametile, ent sel juhul kehtib põhimõte, et kellelegi ei anta teada seda, kes oli see nakatunu kõnealusel etendusel.