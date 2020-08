Mart Helme pooldab Maarjamäe memoriaali ja linnahalli lammutamist 

„Minu isiklik seisukoht on, et ta on ikkagi okupatsiooniaja sümbol eelkõige ja kujutab endast sarnaselt linnahallile ja mõnele teisele objektile niisuguse inetu nõukogude aja modernismi pitserit,“ rääkis Helme, kelle sõnul pole küsimus ainult rahas, vaid ka teatud ideoloogilistes hoiakutes.

„Kui me nüüd võtame pragmaatiliselt, et need asjad on lagunenud, linnahall tahab saada kümneid miljoneid, see kompleks [Maarjamäe memoriaal] on lagunenud, tahab saada lihtsalt miljoneid, siis praktiline meel ütleb, et nende korrastamine ei ole mõistlik,“ tõdes siseminister Helme.