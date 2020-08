Kümmekond ohtlikku korrusmaja rõdu tõid kaasa uurimise 

Mais said päästjad väljakutse Märjamaa valda Kivi-Vigala külla, kus Sääla teel asuva ridaelamu (pildil) küljest varisesid alla rõdud. Varingu tagajärjel kukkus osaliselt alla ka elamu katus ning kahjustada sai otsasein, teatas päästeamet. Juhtumit on asunud uurima tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Ameti pressiesindaja on teatanud Õhtulehele, et TTJA on rõdude ja nende paneelide tõttu viinud kahe viimase aasta jooksul läbi 21 menetlust, millest 16 juhul on piirdutud nõustamise ja kontrollimisega ning viiel juhul on alustatud ametlikku järelevalvemenetlust. Ühel juhul on tehtud ka ettekirjutus rõdude korrastamiseks. Teistel juhtudel on omanikud vabatahtlikult rõdud korrastanud ja rekonstrueerinud.