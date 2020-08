Kohus arutab mehe surmaga lõppenud tööõnnetust 

Õnnetus juhtus 2017. augusti lõpus Väike-Maarja vallas, kus traktor, mille roolis oli 16aastane noormees, korjas viljakuivatis vilja kokku. Kuna kopp piiras vaatevälja, ei märganud juht, et keegi oli astunud traktori ette. 60aastane mees sai traktorilt löögi ning hukkus sündmuskohal, on Õhtuleht varem kirjutanud. Üks pere-ettevõtte omanikest, Ott Läänemets, on varem öelnud, et hukkunu oli pärit Paidest ning kohaliku ettevõttega tal töösuhet polnud. Ehitustööd olid tellitud ettevõttelt Paide MEK. Peale Läänemetsa on kohtu ees ka OÜ Triigi Farmer ja Paide MEK ning neid süüdistatakse paragrahvides, mis käsitlevad töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning tehnilisele järelevalvele allutatud objektile kehtestatud nõuete eiramist, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Samuti on süüdistus esitatud paragrahvis, mis käsitleb vastutust tegevusetuse eest.