Liechtenstein nõuab tšehhidelt suurt maalahmakat 

Jutt on rohkem kui 2000 ruutkilomeetrist, millel muu hulgas asuvad UNESCO kultuuripärandi nimekirja kuuluvad Valtice barokkresidents ja uusgooti stiilis Lednice loss, kirjutab Financial Times. See ala ületab kümme korda kogu Liechtensteini enda territooriumi. Maa konfiskeeris Edvard Beneši valitsus, nagu ka muu sakslaste maa toonases Tšehhoslovakkias, sest Liechtensteini peeti Hitleri liitlaseks. Tšehhi asevälisminister Martin Smolek väitis vastu, et Euroopa inimõiguste kohus ei saa Liechtensteini kaebust kuidagi arutada, sest sealsete õigusemõistjate tegevus tugineb 1953. aastal vastu võetud Euroopa inimõiguste konventsioonile, maad aga võeti ära enne seda. Ka otsustas Tšehhi konstitutsioonikohus 2020. aasta veebruaris, et vähemalt ühel juhul toimus maa äravõtmine igati seaduspäraselt.