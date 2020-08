Maailm Californias lõõmab üle 400 000 hektari metsa Ohtuleht.ee , täna, 21:20 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Vähemalt kuus inimest on saanud surma, sadu kodusid on hävinud ja umbes 120 000 inimest on leekide teelt evakueeritud, kirjutab The Washington Post.