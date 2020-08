Ajaleht: Navalnõi eest hoolitsevad Berliinis sõjaväemeedikud  

Aleksei Navalnõi on Berliinis Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli erikülalisena, mis tagab talle pideva politseivalve. Cinema for Peace asutaja Jaka Bizilj on kinnitanud, et mitu riiki on pakkunud Navalnõile poliitilist varjupaika, kuid opositsioonipoliitiku lähikonna teatel ei saa tema jaoks Venemaalt põgenemisest juttugi olla. Ka on Bizilj öelnud, et opositsioonipoliitik on endiselt koomas ja kunstlikul hingamisel, kuid tema seisukord on stabiilne.