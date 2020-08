Seisukoht Seisukoht | Kes on tegelikult Sveta Grigorjeva? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 18:59 Jaga: M

Foto: Erki Parnaku

Vaevalt, et isegi venelastel on kombeks sünnipäevale kutsutuna kirsasaabastes pidulauale ronida, et seal seistes pidulistele välja laduda, mida ta neist tegelikult arvab. Või kui seda ka tehakse, siis korralikult konditsiooni viiduna. Roosiaia vastuvõtul saime Sveta Grigorjeva sõnavõtust kuulda, kui halb on Eestis elada, eriti naistel, noortel ja venelastel. Ega sellise valiku puhul muid valikuid jäägi, kui et kõigis hädades on süüdi keskealised ja vanemad eesti mehed.